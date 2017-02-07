Селюк верит, что Джафар пригодится «Уралу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы нападающего Джафара, прокомментировал возможное продолжение карьеры своего клиента в составе «Урала», с которым футболист проходит сборы.

«Тарханов славится умением работать с молодежью. Для команды будет хорошо, если Джафар останется. И для парня тоже.

Если все будет нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу», – сказал Селюк.

Стоит отметить, что ранее от услуг 18-летнего Джафара отказался ЦСКА.