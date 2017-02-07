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    Селюк верит, что Джафар пригодится «Уралу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы нападающего Джафара, прокомментировал возможное продолжение карьеры своего клиента в составе «Урала», с которым футболист проходит сборы.

    «Тарханов славится умением работать с молодежью. Для команды будет хорошо, если Джафар останется. И для парня тоже.

    Если все будет нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу», – сказал Селюк.

    Стоит отметить, что ранее от услуг 18-летнего Джафара отказался ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2017 10:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 7 февраля 2017, 14:21

      Салюк это просто придурок как на него ещё кто то ведётся не понимаю :D

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 7 февраля 2017, 13:47

      Селюк:"Джафар, верим!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2017, 12:32

      Агент Селюк продолжает втюхивать своих игроков в РФПЛ, т.к. в Европе его уже
      давно раскусили и двери для него закрыли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 12:06

      Селюк "Я себя не обделил?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 февраля 2017, 11:05

      Теперь посочувствую Уралу...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 7 февраля 2017, 10:36

      селюк,селюк-задолбал уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2017, 10:31

      Жаба Селюк так и хочет получить свои проценты.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 февраля 2017, 10:30

      в томь бесплатно , без зарплаты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 7 февраля 2017, 10:30

      Возьмите Селюка в нападение!!! я думаю он такой же отличный нападающий как и агент))

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 февраля 2017, 10:23

      жаль уралу с цска уже в этом сезоне не играть)

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