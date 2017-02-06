Президент «Лиона» пообещал жестко наказать Толиссо и Геззаля за красные карточки в матче с «Сент-Этьеном»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что футболистов Рашида Геззаля и Корантена Толиссо ждет серьезное финансовое наказание за удаления в матче Лиги 1 против «Сент-Этьена» (0:2). Напомним, игроки получили красные карточки из-за потасовки, случившейся в конце матча.

«Мы с главным тренером решили финансово наказать их. Я их люблю, но они будут строго наказаны. В то же время хочу отметить, что президент «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо назвал моих игроков психами и ублюдками. Это очень грубое оскорбление. Такое нельзя говорить. Возможно, дисциплинарный комитет этим займется», – заявил функционер.

«Лион» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.