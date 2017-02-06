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    Президент «Лиона» пообещал жестко наказать Толиссо и Геззаля за красные карточки в матче с «Сент-Этьеном»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что футболистов Рашида Геззаля и Корантена Толиссо ждет серьезное финансовое наказание за удаления в матче Лиги 1 против «Сент-Этьена» (0:2). Напомним, игроки получили красные карточки из-за потасовки, случившейся в конце матча.

    «Мы с главным тренером решили финансово наказать их. Я их люблю, но они будут строго наказаны. В то же время хочу отметить, что президент «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо назвал моих игроков психами и ублюдками. Это очень грубое оскорбление. Такое нельзя говорить. Возможно, дисциплинарный комитет этим займется», – заявил функционер.

    «Лион» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: L' Equipe

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    06.02.2017 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 февраля 2017, 09:06

      Нормально!!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 февраля 2017, 01:16

      рублем надо наказывать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 февраля 2017, 23:44

      вот у них как строго..а у нас плять((

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