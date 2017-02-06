Ромащенко и Стауче целый день наблюдали за занятиями «Спартака»

Помощники главного тренера сборной России Станислава Черчесова – Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче – присутствовали сегодня на тренировке «Спартака», который проводит свой второй испанский сбор. Наблюдению за занятиями красно-белых специалисты посвятили целый день.

«После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря «Спартака», прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде», – говорится в сообщении.

Отметим, что спартаковцы тренируются в полном составе за исключением защитника Сердара Таски, продолжающего курс восстановления от травмы. Немец занимается согласно индивидуальному плану.