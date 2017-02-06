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    Ромащенко и Стауче целый день наблюдали за занятиями «Спартака»

    Помощники главного тренера сборной России Станислава ЧерчесоваМирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче – присутствовали сегодня на тренировке «Спартака», который проводит свой второй испанский сбор. Наблюдению за занятиями красно-белых специалисты посвятили целый день.

    «После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря «Спартака», прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде», – говорится в сообщении.

    Отметим, что спартаковцы тренируются в полном составе за исключением защитника Сердара Таски, продолжающего курс восстановления от травмы. Немец занимается согласно индивидуальному плану.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.02.2017 17:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 7 февраля 2017, 05:15

      конспекты пишут ))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 18:51

      Событие блин! Коробит меня от этих "помошников" после кубка конфед выгонят с позором.

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 февраля 2017, 18:20

      Вот это поворот!)))

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