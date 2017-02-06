Романцев: «Глушаков еще способен прибавить»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев уверен, что лидер столичного клуба Денис Глушаков способен еще прибавить в этом сезоне.

«Денис большой молодец. Желаю ему как минимум не сбавлять. Хотя уверен, что он еще способен прибавить.

Преобразила ли его капитанская повязка? Вполне возможно. Когда я игроком выводил команду на поле, то понимал, что мне оказано огромное доверие и просто не имею права подвести ребят. А когда стал тренером, игроки доверяли Виктору Онопко и полностью его поддерживали. Капитанов выбирали закрытым голосованием», – сказал Романцев.

В текущем сезоне Глушаков провел 15 матчей в Премьер-лиге, записав в них на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.