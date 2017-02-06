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    Романцев: «Глушаков еще способен прибавить»

    Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев уверен, что лидер столичного клуба Денис Глушаков способен еще прибавить в этом сезоне.

    «Денис большой молодец. Желаю ему как минимум не сбавлять. Хотя уверен, что он еще способен прибавить.

    Преобразила ли его капитанская повязка? Вполне возможно. Когда я игроком выводил команду на поле, то понимал, что мне оказано огромное доверие и просто не имею права подвести ребят. А когда стал тренером, игроки доверяли Виктору Онопко и полностью его поддерживали. Капитанов выбирали закрытым голосованием», – сказал Романцев.

    В текущем сезоне Глушаков провел 15 матчей в Премьер-лиге, записав в них на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 06:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 6 февраля 2017, 12:28

      в весе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > ijgjr 6 февраля 2017, 14:15

      тебе не стоит заниматься юмором

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 6 февраля 2017, 11:30

      Мы даже и не сомневаемся.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100639

      zigbert 6 февраля 2017, 09:52

      Хочется в это верить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 февраля 2017, 09:02

      С таким усилением нужно прибавить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 февраля 2017, 07:37

      Будем на это надеяться.

      3
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