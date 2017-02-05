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    Примера. «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» и вплотную приблизился к «Атлетико»

    В матче 21-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» одолел «Осасуну» со счетом 3:2. Среди подопечных Эусебио Сакристана голами отметились Рауль Навас, Карлос Вела и Хуанми. В составе команды из Памплоны отличились Кенан Кодро и Серхио Леон.

    Победа позволила сан-себастьянцам набрать 38 баллов и подвинуть «Вильярреал» с пятого места. «Осасуна» с десятью очками остается на 19-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Реал Сосьедад – Осасуна – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кодро, 25; 1:1 – Навас, 62; 2:1 – Вела, 72; 3:1 – Хуанми, 77; 3:2 – Леон, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 22:31
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