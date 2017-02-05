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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в гостевом матче

5 февраля 2017, 20:56
5

Встреча 24-го тура чемпионата Англии между действующим чемпионом «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился разгромной победой команды Жозе Моуринью. В составе манкунианцев отличились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Хуан Мата.

Данная победа позволила «Юнайтед» набрать 45 баллов и сократить расставание от «Манчестер Сити» до одного очка. «Лисы» с 21-м пунктом в активе остаются на 16-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 0:2 – Мхитарян, 44; 0:3 – Мата, 49.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Манчестер Юнайтед
Комментарии (5)
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Gullit 76
1486318843
Лестеру надо так настраиваться на прямых конкурентов на вылет и на лигу чемп,а не на Манчестеры.Толку чуть даже если бы выиграли.М.Ю за лигу чемп ещё поборется.
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la verdad
1486318858
Ещё раз убедился, что Розанов может испортить любой матч своими бесконечными рассуждениями. Блаблаблаблабла- Какой момент был!!!-блаблаблаблабла- ойойой- блаблаблаблабла-конец игры. Превращает живой матч в "90 минут" или "футбольный клуб "
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mialkov
1486319429
Мхитарян опять будет лучшим игроком матча!
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ДикийАлекс
1486320215
От чемпионства до вылета один сезон,хотя я не желаю такой участи лисам.
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Ash-9993
1486321934
Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 0:2 – Мхитарян, 44; 0:3 – Мата, 49.Разве так было,первый гол Мхитарян забил,красавчик!Гол классный.
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