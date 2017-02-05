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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в гостевом матче

    Встреча 24-го тура чемпионата Англии между действующим чемпионом «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился разгромной победой команды Жозе Моуринью. В составе манкунианцев отличились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Хуан Мата.

    Данная победа позволила «Юнайтед» набрать 45 баллов и сократить расставание от «Манчестер Сити» до одного очка. «Лисы» с 21-м пунктом в активе остаются на 16-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 0:2 – Мхитарян, 44; 0:3 – Мата, 49.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 20:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 5 февраля 2017, 22:12

      Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 0:2 – Мхитарян, 44; 0:3 – Мата, 49.Разве так было,первый гол Мхитарян забил,красавчик!Гол классный.

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 5 февраля 2017, 21:43

      От чемпионства до вылета один сезон,хотя я не желаю такой участи лисам.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 февраля 2017, 21:30

      Мхитарян опять будет лучшим игроком матча!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 февраля 2017, 21:20

      Ещё раз убедился, что Розанов может испортить любой матч своими бесконечными рассуждениями.
      Блаблаблаблабла- Какой момент был!!!-блаблаблаблабла- ойойой- блаблаблаблабла-конец игры.
      Превращает живой матч в "90 минут" или "футбольный клуб "

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 21:20

      Лестеру надо так настраиваться на прямых конкурентов на вылет и на лигу чемп,а не на Манчестеры.Толку чуть даже если бы выиграли.М.Ю за лигу чемп ещё поборется.

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