АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в гостевом матче

Встреча 24-го тура чемпионата Англии между действующим чемпионом «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился разгромной победой команды Жозе Моуринью. В составе манкунианцев отличились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Хуан Мата.

Данная победа позволила «Юнайтед» набрать 45 баллов и сократить расставание от «Манчестер Сити» до одного очка. «Лисы» с 21-м пунктом в активе остаются на 16-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 42; 0:2 – Мхитарян, 44; 0:3 – Мата, 49.

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