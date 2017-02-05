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    Маркос Алонсо: «Сожалею о травме Бельерина, но в эпизоде с голом я его просто не заметил»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал эпизод с первым голом в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором испанец нанес травму лица соотечественнику Эктору Бельерину.

    «Я выпрыгнул немного выше и был первым на мяче. Не видел, что Бельерин тоже участвует в борьбе, поэтому не думаю, что в этой ситуации надо было назначить штрафной. Сожалею о его травме, Эктор — мой хороший друг. Но я его просто на заметил. Надеюсь, с ним все хорошо», — сказал Алонсо.

    Испанец стал игроком «Челси» в августе 2016-го года. «Фиорентина» заработала на трансфере 27 миллионов евро.

    После победы на «Стэмфорд Бридж» подопечные Антонио Конте продолжают лидировать в чемпионской гонке английской Премьер-лиги. Отрыв от ближайшего преследователя «Тоттенхэма» составляет девять очков.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.02.2017 19:13
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 6 февраля 2017, 00:01

      внимательней будь

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