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    «Крылья Советов» согласовали аренду полузащитника «Генгама» Салибу

    Полузащитник «Генгама» Яннис Салибу в ближайшее время присоединится к «Крыльям Советов». Самарцы возьмут игрока в аренду, стоимостью 500 тысяч евро, сообщает Ledauphine.com.

    Сообщается, что французский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому принял предложение из России. «Крылья», в свою очередь, рассматривают Салибу как замену ушедшему в «Зенит» Йоану Молло. Отмечается, что у самарской команды будет право выкупить игрока за три миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 01:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      тоширо 5 февраля 2017, 10:17

      ну такого хоть в Зенит не заберут))) надеюсь,все знают почему ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 5 февраля 2017, 08:23

      Надеюсь что Яннис Салибу хороший игрок, который поможет Крыльям и украсит чемпионат.

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 05:14

      Лишние деньги значит есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 5 февраля 2017, 04:31

      Очень хочется надеятся....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 февраля 2017, 02:39

      надеюсь он норм........................

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