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  • «Крылья Советов» согласовали аренду полузащитника «Генгама» Салибу

«Крылья Советов» согласовали аренду полузащитника «Генгама» Салибу

5 февраля 2017, 01:37
5

Полузащитник «Генгама» Яннис Салибу в ближайшее время присоединится к «Крыльям Советов». Самарцы возьмут игрока в аренду, стоимостью 500 тысяч евро, сообщает Ledauphine.com.

Сообщается, что французский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому принял предложение из России. «Крылья», в свою очередь, рассматривают Салибу как замену ушедшему в «Зенит» Йоану Молло. Отмечается, что у самарской команды будет право выкупить игрока за три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Крылья Советов Генгам Молло Йоан Салибу Яннис
Комментарии (5)
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h3LL1k
1486251576
надеюсь он норм........................
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SERG63
1486258314
Очень хочется надеятся....
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swot1205
1486260896
Лишние деньги значит есть
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spaike
1486272214
Надеюсь что Яннис Салибу хороший игрок, который поможет Крыльям и украсит чемпионат.
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тоширо
1486279062
ну такого хоть в Зенит не заберут))) надеюсь,все знают почему ;)
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