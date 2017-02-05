«Крылья Советов» согласовали аренду полузащитника «Генгама» Салибу

Полузащитник «Генгама» Яннис Салибу в ближайшее время присоединится к «Крыльям Советов». Самарцы возьмут игрока в аренду, стоимостью 500 тысяч евро, сообщает Ledauphine.com.

Сообщается, что французский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому принял предложение из России. «Крылья», в свою очередь, рассматривают Салибу как замену ушедшему в «Зенит» Йоану Молло. Отмечается, что у самарской команды будет право выкупить игрока за три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.