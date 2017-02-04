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    Гилерме: «Акинфеев – номер один в России. Но я ничем не хуже Джанаева и Крицюка»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме выразил мнение, что он достоин вызова в сборную России, так как не уступает Сослану Джанаеву и Станиславу Крицюку, которые являются вторыми и третьими вратарями в национальной команде. По словам футболиста, сильнейшим в данным амплуа в стране является Игорь Акинфеев.

    – Акинфеева вы на данный момент считаете вратарем номер один в стране, так?

    – Да.

    – А если сравнить вас с Джанаевым и Крицюком, на которых Черчесов делает ставку как на второго и третьего вратаря?

    – Считаю, я ничем не хуже. Но у них двоих ведь сейчас хорошие отрезки в «Ростове» и «Краснодаре». У Джанаева был отличный год, и он тоже должен получать приглашения и играть. Повторю: в стране очень высокая конкуренция, поэтому мне надо еще больше работать. А самое главное – клубные дела. Когда с командой ты побеждаешь, попасть в сборную всегда легче. У нас же в «Локомотиве» случился не очень хороший период в чемпионате. Так как команда не выигрывала, про меня тоже можно было сказать, что я не показываю лучший уровень. И, наверное, этот факт тоже отчасти повлиял на выбор тренерского штаба.

    Напомним, в ноябре 2015 года бразильский вратарь стал гражданином РФ, а уже в марте 2016 года получил вызов в национальную команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 18:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 февраля 2017, 21:58

      В воротах сб. России должен стоять россиянин.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:25

      вообще непонятно вратаря то зачем натурализовали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 февраля 2017, 18:24

      прогиб засчитан, Гилерме будет третьим вратарем на кубке Конфедераций

      0
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