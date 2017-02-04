Гилерме: «Акинфеев – номер один в России. Но я ничем не хуже Джанаева и Крицюка»

Голкипер «Локомотива» Гилерме выразил мнение, что он достоин вызова в сборную России, так как не уступает Сослану Джанаеву и Станиславу Крицюку, которые являются вторыми и третьими вратарями в национальной команде. По словам футболиста, сильнейшим в данным амплуа в стране является Игорь Акинфеев.

– Акинфеева вы на данный момент считаете вратарем номер один в стране, так?

– Да.

– А если сравнить вас с Джанаевым и Крицюком, на которых Черчесов делает ставку как на второго и третьего вратаря?

– Считаю, я ничем не хуже. Но у них двоих ведь сейчас хорошие отрезки в «Ростове» и «Краснодаре». У Джанаева был отличный год, и он тоже должен получать приглашения и играть. Повторю: в стране очень высокая конкуренция, поэтому мне надо еще больше работать. А самое главное – клубные дела. Когда с командой ты побеждаешь, попасть в сборную всегда легче. У нас же в «Локомотиве» случился не очень хороший период в чемпионате. Так как команда не выигрывала, про меня тоже можно было сказать, что я не показываю лучший уровень. И, наверное, этот факт тоже отчасти повлиял на выбор тренерского штаба.

Напомним, в ноябре 2015 года бразильский вратарь стал гражданином РФ, а уже в марте 2016 года получил вызов в национальную команду.