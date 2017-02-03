Бубнов: «Алексей Миранчук перестал прогрессировать. Расставание с ним не станет для «Локомотива» трагедией»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука из московской команды. Ранее сообщалось, что хавбек намерен сменить клубную прописку.

«Миранчук, похоже, все решил и в ближайшее время уйдет. Молодой российский игрок покидает воспитавший его клуб – это всегда вызывает неоднозначное отношение у публики, но я бы не стал переоценивать эту потерю для «Локо».

В самом начале карьеры Миранчук выглядел ярко, при Черевченко, не являясь стопроцентно основным, приносил немало пользы, но в последнее время перестал прогрессировать. Статус надежды клуба, ответственность за результат… С таким грузом, что свойственно молодым, он перестал справляться. По осени на его позиции лучше выглядел Фернандеш, которому Семин доверяет.

Расставание с Миранчуком – не трагедия.В любом случае «Локомотиву» нужен новый хороший плеймейкер, а еще – забивной форвард», – сказал Бубнов.

Напомним, основным претендентом на приобретение Миранчука является «Рубин». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, где отметился одним голом и одной результативной передачей.