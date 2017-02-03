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    Бубнов: «Алексей Миранчук перестал прогрессировать. Расставание с ним не станет для «Локомотива» трагедией»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука из московской команды. Ранее сообщалось, что хавбек намерен сменить клубную прописку.

    «Миранчук, похоже, все решил и в ближайшее время уйдет. Молодой российский игрок покидает воспитавший его клуб – это всегда вызывает неоднозначное отношение у публики, но я бы не стал переоценивать эту потерю для «Локо».

    В самом начале карьеры Миранчук выглядел ярко, при Черевченко, не являясь стопроцентно основным, приносил немало пользы, но в последнее время перестал прогрессировать. Статус надежды клуба, ответственность за результат… С таким грузом, что свойственно молодым, он перестал справляться. По осени на его позиции лучше выглядел Фернандеш, которому Семин доверяет.

    Расставание с Миранчуком – не трагедия.В любом случае «Локомотиву» нужен новый хороший плеймейкер, а еще – забивной форвард», – сказал Бубнов.

    Напомним, основным претендентом на приобретение Миранчука является «Рубин». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, где отметился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.02.2017 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2017, 22:40

      Надо отпускать. Но думаю, что Локомотив не заметить этой потери.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 21:36

      А вот и мой кумир объявился! Последнее время нормальные интервью дает. Скучно даже как то... нет чтоб математикой своей по лбу дать Миранчуку...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > S.sol 3 февраля 2017, 21:49

      ага, единицу бы у Кариоки отобрал и Миранчуку вручил за последние игры...

      -1
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