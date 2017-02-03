Сборная России перед Кубком конфедераций проведет сбор в Австрии

Футболисты сборной России проведут тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций 2017 года.

«Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.