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  • Жамалетдинов: «Воспринял включение в список 40 самых одаренных игроков мира с юмором»

Жамалетдинов: «Воспринял включение в список 40 самых одаренных игроков мира с юмором»

3 февраля 2017, 08:29
4

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов был включен в список 40 самых одаренных игроков мира по версии The Guardian. Британское издание назвало его «русским Суаресом».

«Воспринял эту информацию с юмором, до Луиса Суареса мне еще играть и играть. Но все равно было приятно. Думаю, выводы они сделали из молодежной Лиги чемпионов, тогда получилось удачно выступить. Но я быстро забыл об этом, если честно.

Хотя в любом случае Суарес – один из лучших нападающих в мире, и хотелось бы на него равняться. Сейчас вообще много форвардов, на которых хочется быть похожим – тот же Левандовски, Игуаин или Агуэро», – сказал Жамалетдинов.

После 17 туров ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего в чемпионате «Спартака» составляет восемь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур
Комментарии (4)
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dyema
1486101105
И это правильно - звездиться повода вообще нет, а до Суареса ещё есть время подтянутся))), он на высоком уровне играть стал года в 22-23.
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ivanthebest
1486111509
А нужно бы не с юмором отнестись, а начать херачить на тренировках в 2 раза больше, т.к. это аванс, который парень с головой постарается оправдать в полной мере, а не просто, посмеялся, забил, едем дальше... Один клоун из Локомотива уже так сделал и постепенно становится продажной шалавой...
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bset
1486111653
А надо на каждой тренировки пахать и доказать, что ты можешь играть лучше, чем Суарес. А то психология русского футболиста "О, я уже как Суарес. Ну все, карьера удалась"
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CSKA471
1486127779
Окей!!!где здесь юмор?
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