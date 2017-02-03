Жамалетдинов: «Воспринял включение в список 40 самых одаренных игроков мира с юмором»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов был включен в список 40 самых одаренных игроков мира по версии The Guardian. Британское издание назвало его «русским Суаресом».

«Воспринял эту информацию с юмором, до Луиса Суареса мне еще играть и играть. Но все равно было приятно. Думаю, выводы они сделали из молодежной Лиги чемпионов, тогда получилось удачно выступить. Но я быстро забыл об этом, если честно.

Хотя в любом случае Суарес – один из лучших нападающих в мире, и хотелось бы на него равняться. Сейчас вообще много форвардов, на которых хочется быть похожим – тот же Левандовски, Игуаин или Агуэро», – сказал Жамалетдинов.

После 17 туров ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего в чемпионате «Спартака» составляет восемь очков.