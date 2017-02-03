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    Жамалетдинов: «Воспринял включение в список 40 самых одаренных игроков мира с юмором»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов был включен в список 40 самых одаренных игроков мира по версии The Guardian. Британское издание назвало его «русским Суаресом».

    «Воспринял эту информацию с юмором, до Луиса Суареса мне еще играть и играть. Но все равно было приятно. Думаю, выводы они сделали из молодежной Лиги чемпионов, тогда получилось удачно выступить. Но я быстро забыл об этом, если честно.

    Хотя в любом случае Суарес – один из лучших нападающих в мире, и хотелось бы на него равняться. Сейчас вообще много форвардов, на которых хочется быть похожим – тот же Левандовски, Игуаин или Агуэро», – сказал Жамалетдинов.

    После 17 туров ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего в чемпионате «Спартака» составляет восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2017 08:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 3 февраля 2017, 16:16

      Окей!!!где здесь юмор?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 3 февраля 2017, 11:47

      А надо на каждой тренировки пахать и доказать, что ты можешь играть лучше, чем Суарес. А то психология русского футболиста "О, я уже как Суарес. Ну все, карьера удалась"

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2017, 11:45

      А нужно бы не с юмором отнестись, а начать херачить на тренировках в 2 раза больше, т.к. это аванс, который парень с головой постарается оправдать в полной мере, а не просто, посмеялся, забил, едем дальше... Один клоун из Локомотива уже так сделал и постепенно становится продажной шалавой...

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 февраля 2017, 08:51

      И это правильно - звездиться повода вообще нет, а до Суареса ещё есть время подтянутся))), он на высоком уровне играть стал года в 22-23.

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