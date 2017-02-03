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    Морено не привлекли деньги «Рубина»

    Полузащитник «Депортиво» Хуанфран Морено признался, что даже серьезное предложение в финансовом плане от казанского «Рубина» не смогло повлиять на его желание продолжить выступление в испанском чемпионате.

    «Сейчас было бы нечестно рассматривать предложение «Рубина» учитывая то, что дал мне «Депортиво». Думаю, что если бы мне нужно было больше денег, то я мог бы их попросить у своего нынешнего клуба», – приводит слова футболиста Cadena Ser.

    В текущем сезоне Морено принял участие в 17 матчах в испанской Примере, отдав в них три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 февраля 2017, 08:05

      Ну и хорошо,что не повлияло.)

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