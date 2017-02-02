Игроки «Зенита» приняли в команду новичка Ивановича

Бранислав во время рывка преодолел скорость звука как минимум! Поджопников заслуживают все остальные игроки команды, которые не умеют так ускорятся до сих пор.
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, несколько часов назад прилетевший в Испанию, где зимний сбор проводит питерский клуб, присоединился к команде на тренировке. 32-летний серб прошел через так называемый коридор, который является обязательным для всех новичков команды.
Напомним, Иванович перешел в стан питерского клуба из «Челси», подписав контракт сроком на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на год. По неофициальным данным, зарплата игрока составит более трех миллионов евро.
Тоннель для Ивановича ✌️ pic.twitter.com/SsimCEcG7Q— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 февраля 2017 г.