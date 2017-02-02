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    Игроки «Зенита» приняли в команду новичка Ивановича

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, несколько часов назад прилетевший в Испанию, где зимний сбор проводит питерский клуб, присоединился к команде на тренировке. 32-летний серб прошел через так называемый коридор, который является обязательным для всех новичков команды.

    Напомним, Иванович перешел в стан питерского клуба из «Челси», подписав контракт сроком на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на год. По неофициальным данным, зарплата игрока составит более трех миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    02.02.2017 18:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 февраля 2017, 00:04

      Бранислав во время рывка преодолел скорость звука как минимум! Поджопников заслуживают все остальные игроки команды, которые не умеют так ускорятся до сих пор.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 февраля 2017, 21:14

      Он рывок сделал, с такой скоростью, что игроки Зенита только руки успели поднять, но не ударить (даже без вредно).Видно уровень сразу.В АПЛ чудаков редко держат.
      Хорошее усиление.Поздравляю болельщиков Зенита.

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 2 февраля 2017, 19:50

      Да, капитан отличился⚽

      -1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 2 февраля 2017, 19:02

      Дзюба все таки дал пинка

      2
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