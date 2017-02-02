Игроки «Зенита» приняли в команду новичка Ивановича

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, несколько часов назад прилетевший в Испанию, где зимний сбор проводит питерский клуб, присоединился к команде на тренировке. 32-летний серб прошел через так называемый коридор, который является обязательным для всех новичков команды.

Напомним, Иванович перешел в стан питерского клуба из «Челси», подписав контракт сроком на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на год. По неофициальным данным, зарплата игрока составит более трех миллионов евро.