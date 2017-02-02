В «Амкаре» не исключили возвращения в команду Селихова

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не исключил, что во второй части сезона в команду может вернуться вратарь Александр Селихов. Голкипер в зимнее трансферное окно подписал долгосрочное соглашение со «Спартаком».

«Может Селихов вернуться к нам на правах аренды? Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад. Для нас Селихов – качественный голкипер, человек, у которого в приоритете интересы команды, а не свое «я», – заявил Гаджиев.

Селихов в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.