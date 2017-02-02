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    В «Амкаре» не исключили возвращения в команду Селихова

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не исключил, что во второй части сезона в команду может вернуться вратарь Александр Селихов. Голкипер в зимнее трансферное окно подписал долгосрочное соглашение со «Спартаком».

    «Может Селихов вернуться к нам на правах аренды? Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад. Для нас Селихов – качественный голкипер, человек, у которого в приоритете интересы команды, а не свое «я», – заявил Гаджиев.

    Селихов в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 17:41
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 2 февраля 2017, 20:09

      а почему бы и нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 февраля 2017, 19:56

      Похоже денег нет вообще.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Nagay 2 февраля 2017, 19:55

      это было бы правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 19:37

      Зачем тогда покупали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Joko21 2 февраля 2017, 21:25

      Это домыслы журналюг.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 2 февраля 2017, 19:07

      Сомневаюсь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2017, 18:57

      Бред.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      vovinzone 2 февраля 2017, 18:48

      Взаимовыгодный вариант для всех. Ребров первый номер. Карьера не сильно рад трансферу без его согласования. В Амкаре Селихов будет в рамке а не на скамейке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 2 февраля 2017, 18:38

      Ну это вряд ли !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 2 февраля 2017, 18:11

      Обойдетесь! Поезд ушел уже. Ту-ту..! Думать надо было когда продавали

      4
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 февраля 2017, 18:10

      Неплохо!

      0
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