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В «Амкаре» не исключили возвращения в команду Селихова

2 февраля 2017, 17:41
11

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не исключил, что во второй части сезона в команду может вернуться вратарь Александр Селихов. Голкипер в зимнее трансферное окно подписал долгосрочное соглашение со «Спартаком».

«Может Селихов вернуться к нам на правах аренды? Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад. Для нас Селихов – качественный голкипер, человек, у которого в приоритете интересы команды, а не свое «я», – заявил Гаджиев.

Селихов в текущем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (11)
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яйва-яйва
1486048218
Неплохо!
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oyabun
1486048302
Обойдетесь! Поезд ушел уже. Ту-ту..! Думать надо было когда продавали
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Catastrofa
1486049922
Ну это вряд ли !
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vovinzone
1486050522
Взаимовыгодный вариант для всех. Ребров первый номер. Карьера не сильно рад трансферу без его согласования. В Амкаре Селихов будет в рамке а не на скамейке.
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Диктор
1486051079
Бред.
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Apocalypse
1486051634
Сомневаюсь.
Ответить
Joko21
1486053459
Зачем тогда покупали?
Ответить
Nagay
1486054519
это было бы правильно
Ответить
kykyi
1486054612
Похоже денег нет вообще.
Ответить
Kikujiro
1486055370
а почему бы и нет?
Ответить
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