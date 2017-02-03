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    Кубок Испании. «Сельта» на своем поле не смогла забить «Алавесу»

    В первом матче полуфинальной стадии Кубка Испании «Сельта» на домашней арене сыграла вничью с «Алавесом» (0:0).

    Ответный поединок состоится на поле «Алавеса» 8 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Накануне в другом полуфинале «Барселона» одержала выездную победу над «Атлетико» со счетом 2:1. Ответный матч в этой паре, который и определит первого финалиста, состоится 7 февраля на «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Отметим, что «Барселона» 28 раз брала Кубок Испании, «Атлетико» завоевывал трофей 10 раз. «Сельта», в свою очередь, трижды выходила в финал, но Кубок Испании футболистам из Виго пока так и не покорился.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

    Сельта – Алавес – 0:0

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 00:53
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