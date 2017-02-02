Сафонов: «Локомотив» должен был продлевать контракт с Миранчуком еще 1,5 года назад»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. По мнению специалиста, железнодорожники должны были начинать переговоры по пролонгации соглашения еще 1,5 года назад.

«У клуба нет определенных или стандартных механизмов защиты от такой ситуации. В случае с Алексеем Миранчуком, менеджеры клуба должны были продлевать его контракт намного раньше. Получается, что сейчас дотянули до последнего, вот и проблемы. Понятно, что есть агенты, но с каждым можно договориться.

На месте руководства «Локомотива» я бы продлевал с Миранчуком контракт за полтора года. Если бы стало понятно, что Алексей не хочет его продлевать, тогда нужно было делать ставку на другого игрока. Наигрывал бы замену и за это время старался бы продать Миранчука за максимальные деньги», – заявил Сафонов.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и сделал одну результативную передачу.