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    Сафонов: «Локомотив» должен был продлевать контракт с Миранчуком еще 1,5 года назад»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал сообщение о решении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. По мнению специалиста, железнодорожники должны были начинать переговоры по пролонгации соглашения еще 1,5 года назад.

    «У клуба нет определенных или стандартных механизмов защиты от такой ситуации. В случае с Алексеем Миранчуком, менеджеры клуба должны были продлевать его контракт намного раньше. Получается, что сейчас дотянули до последнего, вот и проблемы. Понятно, что есть агенты, но с каждым можно договориться.

    На месте руководства «Локомотива» я бы продлевал с Миранчуком контракт за полтора года. Если бы стало понятно, что Алексей не хочет его продлевать, тогда нужно было делать ставку на другого игрока. Наигрывал бы замену и за это время старался бы продать Миранчука за максимальные деньги», – заявил Сафонов.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 февраля 2017, 17:58

      в 16 играх 1 гол и 1 голевая , а шума как будто в каждом матче по голу и передаче !

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 февраля 2017, 16:20

      Этот мусорный шум уже в печенках.

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