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    «Краснодар» поздравил Шалимова с 48-летием

    Коллектив футбольного клуба «Краснодар» поздравил сегодня главного тренера команды Игоря Шалимова, которому сегодня, 2 февраля, исполняется 48 лет.

    «Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед «Краснодара» на внутренней и европейской аренах», – говорится в сообщении.

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    Источник: Instagram

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    02.02.2017 08:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 2 февраля 2017, 11:44

      Помню его по Уралану О_О

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 2 февраля 2017, 11:44

      С д р!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 февраля 2017, 11:22

      Присоединяюсь к поздравлениям, удачи, здоровья

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 февраля 2017, 08:55

      С днюхой, удачи и пусть повезет...

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