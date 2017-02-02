«Краснодар» поздравил Шалимова с 48-летием

Коллектив футбольного клуба «Краснодар» поздравил сегодня главного тренера команды Игоря Шалимова, которому сегодня, 2 февраля, исполняется 48 лет.

«Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед «Краснодара» на внутренней и европейской аренах», – говорится в сообщении.