Погба и Лингард придумали празднование гола в ворота «Халла»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба разместил в своем Instagram видео, на котором он и хавбек Джесси Лингард демонстрируют новое празднование гола. В роли оператора выступил защитник Тимоти Фосу-Менса.

«Веселимся с моим братом. Новое празднование», — прокомментировал пост Погба.

Сегодня «красные дьяволы» сыграют с «Халл Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

После 22-х игровых дней «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.