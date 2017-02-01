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    Погба и Лингард придумали празднование гола в ворота «Халла»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба разместил в своем Instagram видео, на котором он и хавбек Джесси Лингард демонстрируют новое празднование гола. В роли оператора выступил защитник Тимоти Фосу-Менса.

    «Веселимся с моим братом. Новое празднование», — прокомментировал пост Погба.

    Сегодня «красные дьяволы» сыграют с «Халл Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

    После 22-х игровых дней «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.02.2017 22:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 2 февраля 2017, 19:40

      Дибилы лучше матч сыграли бы а не клоудадой заниматься

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 февраля 2017, 11:10

      Видео про то, когда у негра жизнь сложилась хорошо )))

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 2 февраля 2017, 01:13

      щас бы вместо того чтоб настраиваться на матч пританцовывать))))100 лямов ценник и 6 место у такого клуба как МЮ парня вообще не напрягает. был бы сэр Фергюсон тренером они бы щас газон зубами жрали вместо пританцовывания. видно так устали отплясывать что не хватило сил на матч (1-1). ну ок 6 место так 6-ое. зп ж все равно капает. найс игроки

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 февраля 2017, 23:46

      два дол.аеба! вы сначала гол забейте, потом пляшите.

      -1
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      Рейтинг: +6

      AndreKoplonni 1 февраля 2017, 22:22

      а потом они потрахались

      -3
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > AndreKoplonni 1 февраля 2017, 22:31

      бедные твои друзья, если для тебя это повод потрахаться

      3
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      Рейтинг: +6

      AndreKoplonni > MaS1KrE 1 февраля 2017, 23:03

      мои друзья как и я считают футболистов тупыми педиками, которые в большинстве своём, годятся только для того что бы пинать мяч, в отличии от тебя готового им жопу до блеска вылизать

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > AndreKoplonni 2 февраля 2017, 01:06

      ты разговаривать и писать научись сначала)))позорище деревенское!!!ты даже и мяч пинать не сможешь со своим сверх интеллектом)))

      1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > AndreKoplonni 2 февраля 2017, 02:05

      ты по себе людей не суди, а раз уж так считаешь, иди и смотри фигурное катание, что ты на футбольном сайте забыл?

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