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    Тошич: «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о трансферной кампании «Спартака». По словам футболиста, для красно-синих не станет катастрофой, если спартаковцы станут чемпионами России.

    – В «Спартак» приходит обладатель Кубка УЕФА Луис Адриано, опытнейший Самедов.

    – Это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым.

    – Вторым?

    – Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).

    Напомним, «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, ЦСКА отстает от красно-белых на восемь очков и располагается на третьем месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 17:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 февраля 2017, 11:07

      или третьим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 1 февраля 2017, 21:29

      Клоун.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 1 февраля 2017, 21:02

      ловко поддел кабэ )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2017, 20:18

      Слова иди.ота.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 1 февраля 2017, 20:03

      Может станет и вторым ,а вот у ЦСКА перспективы туманны!Конечно не желаю вылета цска в фнл, все таки главное противостонее страны может пропасть(Спартак-цска), но все идет к судьбе динамо!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 февраля 2017, 18:54

      Успеха добивается не кони,а судейки им его дарят,но в этом сезоне им это не светит,предположу,что могут остаться даже без ле,в этом сезоне зенит тащат как только могут и наверняка в первой же встрече весной Цска отдаст очки(гинеру щас нужно бабло),ну а нам в свою очередь очередь не стоит стоитобращать внимание на конкурентов и выигрывать свои матчи

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 1 февраля 2017, 18:37

      ОУКБ Тошич !!!

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 1 февраля 2017, 18:32

      Сильнейшие клубы мира типа Реала или Барселоны всегда ищут усиления в межсезонье и покупают новых футболистов. Хотя казалось бы "Куда уж лучше то?! И так почти все Звезды у них!". Так что задаваться вопросом, зачем Спартак покупает футболистов, по крайней мере, глупо. Затем что хочет стать Чемпионом. Чего же тут непонятного?! А станет или нет, покажет вторая половина Чемпионата. И второе - обращает внимание не первый раз уже, какая то озлобленность именно в интервью Тошича по отношению к Спартаку. Не достойно как то трехкратного обладателя медалей. Мелочно.

      7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > oyabun 1 февраля 2017, 19:37

      Не обращай внимание,он просто стебётся. Трёхкратный чемпион. Что с него взять..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 1 февраля 2017, 18:26

      "А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. "


      этот парень наверное на луне живет
      за последнее время кони продали всех хороших игроков
      гинеру только деньги покажи ,он всех продаст

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset > alll-1 1 февраля 2017, 19:30

      Вот Гинер негодяй. А должен был все свои заработанные деньги в клуб вбухать, а взамен ничего не получить. Да кому нужна эта прибыль...
      А если по факту, то сравни, насколько сильно менялся состав ЦСКА за последнее время и насколько сильно у Спартака. Ответ очевиден

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > bset 1 февраля 2017, 19:39

      тошич говорит что цска держит своих хороших игроков.

      разве это так?

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > alll-1 1 февраля 2017, 19:41

      Кого всех то..?

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > alll-1 1 февраля 2017, 19:42

      Никого он не держит,они сами не хотят..

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > за ЦСКА с 1980г 1 февраля 2017, 19:44

      из последних думбия

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2017, 18:06

      как будут играть Зенит и Спартак по первому кругу ясно, а вот Цска - загадка!Гончар не один горшок разобьёт пока кувшин не получится.А Тошич так и не заиграл как Красич.Третье за счастье.

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