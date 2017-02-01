Тошич: «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о трансферной кампании «Спартака». По словам футболиста, для красно-синих не станет катастрофой, если спартаковцы станут чемпионами России.

– В «Спартак» приходит обладатель Кубка УЕФА Луис Адриано, опытнейший Самедов.

– Это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым.

– Вторым?

– Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).

Напомним, «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, ЦСКА отстает от красно-белых на восемь очков и располагается на третьем месте.