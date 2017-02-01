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  • Тошич: «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым»

Тошич: «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым»

1 февраля 2017, 17:45
38

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о трансферной кампании «Спартака». По словам футболиста, для красно-синих не станет катастрофой, если спартаковцы станут чемпионами России.

– В «Спартак» приходит обладатель Кубка УЕФА Луис Адриано, опытнейший Самедов.

– Это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. «Спартак» покупает футболистов и, может быть, станет вторым.

– Вторым?

– Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).

Напомним, «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, ЦСКА отстает от красно-белых на восемь очков и располагается на третьем месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Самедов Александр Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Адриано Луис Тошич Зоран
Комментарии (38)
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ivanthebest
1485960521
Если коняхи продолжат покупать судеек, может и останутся в тройке...
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Genchik92
1485960572
Ахахах помял свинок словестно
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franck_ribery
1485961251
дурачок какой-то Тошич, а футболист вроде нормальный
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alll-1
1485962788
"А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. " этот парень наверное на луне живет за последнее время кони продали всех хороших игроков гинеру только деньги покажи ,он всех продаст
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oyabun
1485963155
Сильнейшие клубы мира типа Реала или Барселоны всегда ищут усиления в межсезонье и покупают новых футболистов. Хотя казалось бы "Куда уж лучше то?! И так почти все Звезды у них!". Так что задаваться вопросом, зачем Спартак покупает футболистов, по крайней мере, глупо. Затем что хочет стать Чемпионом. Чего же тут непонятного?! А станет или нет, покажет вторая половина Чемпионата. И второе - обращает внимание не первый раз уже, какая то озлобленность именно в интервью Тошича по отношению к Спартаку. Не достойно как то трехкратного обладателя медалей. Мелочно.
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Спартач_навсегда
1485964487
Успеха добивается не кони,а судейки им его дарят,но в этом сезоне им это не светит,предположу,что могут остаться даже без ле,в этом сезоне зенит тащат как только могут и наверняка в первой же встрече весной Цска отдаст очки(гинеру щас нужно бабло),ну а нам в свою очередь очередь не стоит стоитобращать внимание на конкурентов и выигрывать свои матчи
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Зарема лис
1485968605
Может станет и вторым ,а вот у ЦСКА перспективы туманны!Конечно не желаю вылета цска в фнл, все таки главное противостонее страны может пропасть(Спартак-цска), но все идет к судьбе динамо!
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Диктор
1485969496
Слова иди.ота.
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alp
1485972169
ловко поддел кабэ )))
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Apocalypse
1485973798
Клоун.
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