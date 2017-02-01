Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давид Луис считает ничью с «Ливерпулем» хорошим результатом

    Защитник «Челси» Давид Луис подвел итоги матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, а сам футболист стал автором одного из голов.

    «На «Энфилде» всегда непросто играть и набирать очки. У нас была возможность выиграть матч, и в этом нам не повезло. Однако соперники очень здорово действовали, владея мячом, и у них есть потрясающие игроки. Атмосфера тут такова, что, будучи футболистом, ты должен радоваться тому, что появляется возможность сыграть в таком матче. Всегда приятно приехать сюда и сыграть в футбол.

    В конце концов, если окинуть взором всю картину, думаю, можно сказать, что это был хороший результат и заслуженное очко. Это придает нам уверенности перед встречей с «Арсеналом». В Премьер-лиге очки всегда даются с трудом. Каждый матч крайне сложен. Сезон долог, так что нам нужно продолжать упорно работать и задействовать свои способности», – заявил бразилец.

    «Челси» на данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2017 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +490

      andruhs 1 февраля 2017, 22:45

      Приятно выслушать вежливого человека.
      Пример для подражания.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11