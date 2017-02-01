Давид Луис считает ничью с «Ливерпулем» хорошим результатом

Защитник «Челси» Давид Луис подвел итоги матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, а сам футболист стал автором одного из голов.

«На «Энфилде» всегда непросто играть и набирать очки. У нас была возможность выиграть матч, и в этом нам не повезло. Однако соперники очень здорово действовали, владея мячом, и у них есть потрясающие игроки. Атмосфера тут такова, что, будучи футболистом, ты должен радоваться тому, что появляется возможность сыграть в таком матче. Всегда приятно приехать сюда и сыграть в футбол.

В конце концов, если окинуть взором всю картину, думаю, можно сказать, что это был хороший результат и заслуженное очко. Это придает нам уверенности перед встречей с «Арсеналом». В Премьер-лиге очки всегда даются с трудом. Каждый матч крайне сложен. Сезон долог, так что нам нужно продолжать упорно работать и задействовать свои способности», – заявил бразилец.

«Челси» на данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ.