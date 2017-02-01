Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович: «У меня было большое желание вернуться в Россию»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович, оформивший переход в «Зенит», поделился эмоциями от трансфера. Напомним, футболист подписал соглашение на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

    — Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.

    — Когда впервые узнали об интересе «Зенита» и что почувствовали в тот момент?

    — Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

    — У вас большой опыт игры как на фланге обороны, так и в центре. Где чувствуете себя комфортнее?

    — Самое главное для меня – выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.

    — Успели определиться с игровым номером?

    — Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался – это сейчас не самое главное.

    — Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы, что в «Зените» выступает разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович?

    — Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2017 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 1 февраля 2017, 19:50

      деньги решили всё! желал он вернуться в Россию....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 февраля 2017, 19:38

      Как жаль, что нет Гарая - вот это суперцентр был бы в паре с Ивановичем, железобетонная стена в обороне просто! До сих пор не понимаю как его отпустили((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 февраля 2017, 19:23

      Лишним точно не будет,удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 1 февраля 2017, 19:01

      Иванович не вернет той формы, которая была в Челси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 1 февраля 2017, 17:55

      Иванович будет король центра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 февраля 2017, 16:52

      Интересно, если бы были другие деньги, он бы также говорил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > bset 1 февраля 2017, 20:07

      Если бы его деньги не интересовали, то вернулся бы в Локо, как обещал. Ну да ладно, удачи ему.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Антибиотик 1 февраля 2017, 21:17

      тут нужно учитывать, был ли интерес к нему со стороны Локо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 февраля 2017, 16:35

      Да, оборону хорошо укрепили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4842

      neveldomha 1 февраля 2017, 16:29

      Выход на поле обеспечен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      zafarvc 1 февраля 2017, 16:09

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      footbil 1 февраля 2017, 16:06

      чё же в локомотив не вернулся)

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11