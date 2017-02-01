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Иванович: «У меня было большое желание вернуться в Россию»

1 февраля 2017, 15:37
28

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, оформивший переход в «Зенит», поделился эмоциями от трансфера. Напомним, футболист подписал соглашение на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

— Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.

— Когда впервые узнали об интересе «Зенита» и что почувствовали в тот момент?

— Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

— У вас большой опыт игры как на фланге обороны, так и в центре. Где чувствуете себя комфортнее?

— Самое главное для меня – выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.

— Успели определиться с игровым номером?

— Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался – это сейчас не самое главное.

— Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы, что в «Зените» выступает разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович?

— Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Челси Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (28)
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Genchik92
1485953507
Проппера и Нобоа подписать бы еще
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Болельщик Реал Мадрида
1485953604
Еще бы, только в России, можно ничего не делать и получать за это огромные деньги.
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footbil
1485954412
чё же в локомотив не вернулся)
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Аид666
1485956137
Да, оборону хорошо укрепили
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bset
1485957140
Интересно, если бы были другие деньги, он бы также говорил?
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Rebrova
1485960909
Иванович будет король центра.
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Дмитрий1515
1485964877
Иванович не вернет той формы, которая была в Челси!
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Sanches 1204
1485966237
Лишним точно не будет,удачи!
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Обер-КанцлерЪ
1485967095
Как жаль, что нет Гарая - вот это суперцентр был бы в паре с Ивановичем, железобетонная стена в обороне просто! До сих пор не понимаю как его отпустили((
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dimid
1485967849
деньги решили всё! желал он вернуться в Россию....
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