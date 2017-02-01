Иванович: «У меня было большое желание вернуться в Россию»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, оформивший переход в «Зенит», поделился эмоциями от трансфера. Напомним, футболист подписал соглашение на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

— Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.

— Когда впервые узнали об интересе «Зенита» и что почувствовали в тот момент?

— Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

— У вас большой опыт игры как на фланге обороны, так и в центре. Где чувствуете себя комфортнее?

— Самое главное для меня – выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.

— Успели определиться с игровым номером?

— Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался – это сейчас не самое главное.

— Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы, что в «Зените» выступает разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович?

— Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам.