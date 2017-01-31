Геркус заявил, что новый центральный защитник «Локомотива» прошел медосмотр

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с центральным защитником. Напомним, ранее сообщалось, что столичный клуб возьмет в аренду с правом выкупа защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера.

«Не могу пока подтвердить информацию по Колкеру, пока имя нового игрока предпочли бы не раскрывать. Новый игрок прошел медосмотр, намерены подписать послезавтра. На сегодняшний момент контракт не подписан. Тот, который прошел медосмотр, – центральный защитник. У нас еще будут трансферы, несколько качественных интересных игроков. Панченко? Непростая ситуация, мы следим за ней. Больше сказать ничего не смогу, оставим завесу тайны не открытой», – заявил функционер.