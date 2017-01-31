«Енисей» расторг контракт с бразильским нападающим Нивалдо

«Енисей» отказался от продолжения сотрудничества с бразильским нападающим Нивалдо, выступавшим за красноярскую команду с августа 2016 года. За это время он провел 12 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых не отметился результативными действиями.

«Енисей» благодарит Нивалдо за игру и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что Нивалдо имеет опыт выступления в России за «Сибирь» и «Луч-Энергию».