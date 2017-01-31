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  • «Енисей» расторг контракт с бразильским нападающим Нивалдо

«Енисей» расторг контракт с бразильским нападающим Нивалдо

31 января 2017, 11:55
3

«Енисей» отказался от продолжения сотрудничества с бразильским нападающим Нивалдо, выступавшим за красноярскую команду с августа 2016 года. За это время он провел 12 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых не отметился результативными действиями.

«Енисей» благодарит Нивалдо за игру и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что Нивалдо имеет опыт выступления в России за «Сибирь» и «Луч-Энергию».

Источник: ФК «Енисей»
Россия. ФНЛ Трансферы зимы-2017 Енисей Нивалдо
Комментарии (3)
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serzhio1
1485853911
Нивалдо - это как Ривалдо, только наоборот)))
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VITPO
1485860068
Ничего не показал,к сожалению
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T 72
1485875003
Как вы его вообще нашли?)
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