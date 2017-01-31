Примера. «Лас-Пальмас» на своем поле одержал волевую победу над «Валенсией»

В заключительном матче 20-го тура Примеры «Лас-Пальмас» обыграл «Валенсию» со счeтом 3:1.

Гости забили на 21-й минуте встречи, однако еще до перерыва «Лас-Пальмас» смог восстановить паритет, а после антракта забил еще дважды в ворота валенсийцев. Один из мячей записал на свой счет экс-игрок «Рубина» Лемос. Справедливости ради отметим, что с 51– й минуты гости играли вдесятером.

Таким образом, «Лас-Пальмас» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Примеры, а «Валенсия», имея игру в запасе, идет на 15-м месте.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Лас-Пальмас – Валенсия – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мина, 21; 1:1 – Виера, 42; 2:1 – Лемос, 57; 1:0 – Боатенг, 61.

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