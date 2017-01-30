Бутенко рассказал, во сколько обойдется РФПЛ система видеофиксации гола

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, во сколько может обойтись российской Премьер-лиге внедрение системы, фиксирующей взятие ворот. По его словам, даже Федерация футбола Испании не имеет средств для введения данного новшества.

«На чемпионате мира в Бразилии устанавливали систему видеофиксации взятия ворот. Это очень дорогостоящее удовольствие. Чтобы внедрить эту систему, придется потратить минимум 15 миллионов долларов. Любой лиге мира придется отдать такие большие деньги. Это самый минимум с учетом работы людей.

Получается, что РФПЛ минимум должна будет заплатить 15 миллионов за систему видеофиксации гола. В прошлом году в чемпионате России было примерно три случая ошибки судей при взятии ворот. Получается, что на один такой гол нужно потратить 5 миллионов.

Я не говорю, что футболу не нужна такая система, просто она очень дорогая. Если у какой-то лиги или федерации найдутся на нее деньги – это замечательно. Федерация футбола Испании тоже хочет ее установить, но просто не могут себе это позволить.

Будем надеяться, что во время чемпионата мира на наши стадионы установит эти системы ФИФА. Ну а затем поможет нам их оставить у нас на стадионах. Позволит просто доплатить и оставить. Понятно, что не везде она будет, но это станет первым шагом на пути установки видеоповторов на всех стадионах», – сказал Бутенко.