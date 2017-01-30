«Вест Бромвич» может побить свой трансферный рекорд, купив форварда у «Борнмута»

Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован «Вест Бромвич». Трансфер 24-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов. Если он будет совершен, то «Вест Бромвич» сможет побить свой трансферный рекорд. В данный момент рекордсменом является Насер Шадли, трансфер которого из «Тоттенхэма» летом 2016 года обошелся в 13 миллионов. На втором месте идет трансфер бывшего нападающего «Зенита» Хосе Саломона Рондона (12 миллионов).

Команды уже находятся на стадии переговоров. В текущем сезоне Уилсон провел в Премьер-лиге 18 матчей, в которых забил шесть голов.