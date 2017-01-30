Джамбулатов: «Гаджибекову 30 лет – он доигрывает»

Новый вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов признался, что понимает своего воспитанника Али Гаджибекова, перешедшего в «Крылья Советов».

«Я его понимаю. Он получил в «Крыльях Советов» контракт, который хотел. Мы ему этого предложить не могли. А парню 30 лет – он доигрывает. Через три-четыре года придется кормить семью без футбола. Никто в Дагестане его не осудит. Он поступил профессионально и, когда вернется в республику, будет встречен с тем же уважением, что и Нарвик Сирхаев с Будуном Будуновым», – сказал Джамбулатов.

Напомним, «Крылья Советов» заключили контракт на 3,5 года с Гаджибековым. Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. В текущем сезоне российской Премьер-лиги защитник принял участие в десяти матчах дагестанского клуба.