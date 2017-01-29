Роналдиньо: «Я пока что не принял решения о своем будущем»

Известный бразильский футболист Роналдиньо высказался касательно предстоящего противостояния «ПСЖ» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиге чемпионов.

Напомним, что в составе французского клуба бразилец играл с 2001 по 2003 год, а цвета испанского гранда он защищал с 2003 по 2008 год.

«В футболе может случиться все, что угодно. Я привязан к обеим командам, ведь и в «ПСЖ», и в «Барселону» у меня есть друзья», — признался Роналдиньо в интервью eurosport.com.

Говоря о своем будущем, бразилец отметил, что на данный момент в этом вопросе нет никакой конкретики.

«Я пока что не принял решения, буду ли я играть в течение года, шести месяцев, трех или остановлюсь», – добавил он.