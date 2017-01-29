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  • Бабаев: «Если бы была такая возможность, ЦСКА вернул бы Панченко из аренды»

Бабаев: «Если бы была такая возможность, ЦСКА вернул бы Панченко из аренды»

29 января 2017, 00:23
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы заинтересованы в возвращении Кирилла Панченко, выступающего на правах аренды в «Динамо».

– Ярко проявил себя на сборах Жамалетдинов. Большие ли на него планы у клуба?

– Все зависит от самого игрока. Действительно, он неплохо себя проявил, но это только самое начало, впереди еще второй и третий сборы. Надеюсь ,что он продолжит в том же духе, чтобы закрепиться в стартовом составе.

– Главный селекционер «Динамо» заявил, что бело-голубые намерены выкупить Кирилла Панченко у ЦСКА летом. Юридически это возможно?

– У «Динамо» есть опция выкупа, поэтому то, что сказал представитель этого клуба, соответствует действительности.

– Какова позиция клуба?

– Мы общались с Кириллом, его представителями и клубом. Если бы была такая возможность, то мы бы досрочно расторгли соглашение аренды. Чтобы Кирилл вернулся в ЦСКА необходимо согласие трех сторон – самого Кирилла, и оно есть, футбольного клуба «Динамо» и ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл Жамалетдинов Тимур Бабаев Роман
Комментарии (12)
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Pro100Kid
1485640779
Пусть уж лучше доиграет сезон в ФНЛ,а летом можно и в ЦСКА вернуться,пороться за место в основе.
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vovan55
1485642625
селекционеры блин...
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hunta
1485664887
Зачем же так составлять контракты, чтобы потом самим "локти кусать"...
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Joko21
1485672098
Редко видим, когда ЦСКА допускает промашки с заключением контракта
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1485674116
Траоре, Панченко, Караваев... Видимо кому-то пора на выход вслед за Слуцким.
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Алексей Гозиас
1485675485
Необходимо вернуть его, а когда !!! Только после аренды
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mederator
1485680283
Думаю он не вернется .
Ответить
VIPded
1485681559
Согласие Кирилла - это уже немало.
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GSKA1974
1485686118
Панченко не помешал-бы
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