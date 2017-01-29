Бабаев: «Если бы была такая возможность, ЦСКА вернул бы Панченко из аренды»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы заинтересованы в возвращении Кирилла Панченко, выступающего на правах аренды в «Динамо».

– Ярко проявил себя на сборах Жамалетдинов. Большие ли на него планы у клуба?

– Все зависит от самого игрока. Действительно, он неплохо себя проявил, но это только самое начало, впереди еще второй и третий сборы. Надеюсь ,что он продолжит в том же духе, чтобы закрепиться в стартовом составе.

– Главный селекционер «Динамо» заявил, что бело-голубые намерены выкупить Кирилла Панченко у ЦСКА летом. Юридически это возможно?

– У «Динамо» есть опция выкупа, поэтому то, что сказал представитель этого клуба, соответствует действительности.

– Какова позиция клуба?

– Мы общались с Кириллом, его представителями и клубом. Если бы была такая возможность, то мы бы досрочно расторгли соглашение аренды. Чтобы Кирилл вернулся в ЦСКА необходимо согласие трех сторон – самого Кирилла, и оно есть, футбольного клуба «Динамо» и ЦСКА.