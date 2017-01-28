Роббен уверен, что «Баварии» по силам оформить требл в этом сезоне

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен верит, что в нынешнем сезоне мюнхенская команда способна побороться за три трофея. Голландец признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов, Бундеслигу, а также Кубок Германии.

«Баварию» мотивирует желание победить в Лиге чемпионов. Мы также приложим все силы для того, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Германии.

Борьба в Бундеслиге будет идти до самого конца. Мы будем участвовать в трех турнирах, тогда как «РБ Лейпциг» будет выступать только в одном. У них будет возможность сохранить свою физическую форму», – сказал Роббен.