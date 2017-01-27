Пуцко и Давыдов могут сменить «Спартак» на «Уфу»

Куда то парней для постоянной игровой практики пристраивать обязательно надо. Ибо развития сейчас ноль, а команде подрастающая смена в обязательно порядке нужна. Поиграют сезон в основе других команд в качестве аренды, например, и Добро пожаловать обратно в Спартак! При условии, конечно, что нормально себя проявят, а не так, как те же Яковлев, Прудников и др.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что защитник «Спартака» Александр Пуцко может перейти в клуб из Башкортостана. Также он отказался комментировать информацию о возможном переходе в команду нападающего красно-белых Дениса Давыдова.
– Пуцко находится в расположении «Уфы», тренируется с нами. Больше пока ничего не могу сказать.
– Другой игрок «Спартака» – нападающий Денис Давыдов – может оказаться в «Уфе»?
– Без комментариев. У нас много бывших спартаковцев.