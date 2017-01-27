Пуцко и Давыдов могут сменить «Спартак» на «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что защитник «Спартака» Александр Пуцко может перейти в клуб из Башкортостана. Также он отказался комментировать информацию о возможном переходе в команду нападающего красно-белых Дениса Давыдова.

– Пуцко находится в расположении «Уфы», тренируется с нами. Больше пока ничего не могу сказать.

– Другой игрок «Спартака» – нападающий Денис Давыдов – может оказаться в «Уфе»?

– Без комментариев. У нас много бывших спартаковцев.