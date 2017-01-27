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    Пуцко и Давыдов могут сменить «Спартак» на «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что защитник «Спартака» Александр Пуцко может перейти в клуб из Башкортостана. Также он отказался комментировать информацию о возможном переходе в команду нападающего красно-белых Дениса Давыдова.

    – Пуцко находится в расположении «Уфы», тренируется с нами. Больше пока ничего не могу сказать.

    – Другой игрок «Спартака» – нападающий Денис Давыдов – может оказаться в «Уфе»?

    – Без комментариев. У нас много бывших спартаковцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 27 января 2017, 18:57

      Куда то парней для постоянной игровой практики пристраивать обязательно надо. Ибо развития сейчас ноль, а команде подрастающая смена в обязательно порядке нужна. Поиграют сезон в основе других команд в качестве аренды, например, и Добро пожаловать обратно в Спартак! При условии, конечно, что нормально себя проявят, а не так, как те же Яковлев, Прудников и др.

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      Рейтинг: +415

      radga 27 января 2017, 18:32

      Этим парням нужно играть. Сидеть на банке - продвижения ноль. Пуцко хороший защитник, но шансов закрепиться в основе очень малы - конкуренция очень большая. Давыдов многообещающий талант - получал шансы, хотя очень мало. Ну а теперь пробиться в основу эти шансы приблизились к нулю.

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