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    Защитник «Александрии» уличен в применении допинга

    Защитнику «Александрии» Станиславу Микицею грозит дисквалификация сроком до четырех лет по причине того, что его допинг-проба дала положительный результат. В крови спортсмена обнаружено запрещенное вещество, содержащееся в препарате для лечения гипертонии, которое стимулирует сердечную деятельность. Соответствующие документы поступили в Федерацию футбола Украины из УЕФА.

    В ближайшее время станут известны сроки наказания игрока, которые будут зависеть от того, как запрещенное вещество попало в его организм. Если Микицей согласится, что принимал препарат и пойдет навстречу в расследовании причин использования допинга, то его ожидает двухлетняя дисквалификация. В обратном случае и положительных результатов повторных проб, срок дисквалификации может составить четыре года. Если такой препарат игроку от повышенного давления прописал врач, то срок дисквалификации может быть менее двух лет.

    Источник: Сегодня.ua

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    27.01.2017 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 27 января 2017, 10:27

      А вот и хохлы стали попадаться!!!

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