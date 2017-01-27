Защитник «Александрии» уличен в применении допинга

Защитнику «Александрии» Станиславу Микицею грозит дисквалификация сроком до четырех лет по причине того, что его допинг-проба дала положительный результат. В крови спортсмена обнаружено запрещенное вещество, содержащееся в препарате для лечения гипертонии, которое стимулирует сердечную деятельность. Соответствующие документы поступили в Федерацию футбола Украины из УЕФА.

В ближайшее время станут известны сроки наказания игрока, которые будут зависеть от того, как запрещенное вещество попало в его организм. Если Микицей согласится, что принимал препарат и пойдет навстречу в расследовании причин использования допинга, то его ожидает двухлетняя дисквалификация. В обратном случае и положительных результатов повторных проб, срок дисквалификации может составить четыре года. Если такой препарат игроку от повышенного давления прописал врач, то срок дисквалификации может быть менее двух лет.