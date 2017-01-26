«Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга» Халиловича

Полузащитник «Гамбурга» Ален Халилович стал игроком «Лас-Пальмаса». Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, срок аренды игрока рассчитан на 1,5 года. Ее стоимость составит 1 миллион евро. Кроме того, «Лас-Пальмас» будет иметь право выкупа за 4 миллиона.

Напомним, хорват перешел в немецкий клуб минувшим летом из «Барселоны» за 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Халилович провел за «Гамбург» в Бундеслиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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