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    Риера, находящийся на просмотре в «Томи», в 2010 году отказался переходить в «Спартак» из-за ЧМ

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера, на данный момент находящийся на просмотре в «Томи», заявил, что в 2010 году отказался переходить в «Спартак», потому что не хотел терять шансов на попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира-2010.

    «В тот момент оставалось четыре месяца до Кубка мира, и я понимал, что в случае переезда в Россию не буду иметь ни малейшей возможности попасть в сборную Испании. Это было исключительно спортивное решение, а не денежное, как писала русская пресса и как поначалу полагал Валерий Карпин, к которому я отношусь с большим уважением и с которым позже, в 2015 году, все-таки поработал немного – в «Мальорке». Я ему сказал то же самое, и он меня понял», – сказал Риера.

    Напомним, с лета 2016 года Риера пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом 34-летнего испанца был словенский «Копер».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 20:01
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