Зидан: «Я не могу упрекнуть команду, потому что все отыграли достойно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет по поводу результата ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (2:2). Напомним, что в первой игре сливочные проиграли со счетом 1:2.

«Мы провели отличные 35 минут в первой половине встречи. Даже после пропущенного гола команда не опустила руки и продолжила биться до конца. Я не могу упрекнуть команду, потому что все отыграли достойно. Одно дело, когда мы проваливаем встречу, но это иной случай. Жаль, что мы так и не смогли добиться необходимого результата», – заявил французский специалист.

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