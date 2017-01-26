Зидан: «Я не могу упрекнуть команду, потому что все отыграли достойно»

ну по правде если, то да, сказать, что Реал пижонил, ходил по полю пешком, в этом матче нельзя. Действительно бились, но подвели пару человек, не то, чтобы не старались, но просто не дотянули до общего уровня команды. Данило явно выпадал из игры, ну вот просто явно провалил фланг, Мората тоже, при всем уважении к этому игроку, но в паре ответсвенных моментов принял поспешное решение, чуть по-другому сыграть ,и мог бы получиться гол. В конце, например, был момент, когда он мог простреливать вдоль ворот, но сыграл что-то среднее, и мяч был перехвачен, хотя на дальней кто-то чисто выбегал, не помню уже, кто. Рамос в пустые не забил. В общем, это тот случай, когда слова "не повезло" будут звучать более правильно, чем "слили" или еще там что-то.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет по поводу результата ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (2:2). Напомним, что в первой игре сливочные проиграли со счетом 1:2.
«Мы провели отличные 35 минут в первой половине встречи. Даже после пропущенного гола команда не опустила руки и продолжила биться до конца. Я не могу упрекнуть команду, потому что все отыграли достойно. Одно дело, когда мы проваливаем встречу, но это иной случай. Жаль, что мы так и не смогли добиться необходимого результата», – заявил французский специалист.
«Сельта» выбила «Реал» из Кубка Испании впервые за 76 лет