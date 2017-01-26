Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из турнира

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» у себя дома упустила победу над «Реалом», пропустив на последних минутах игры и сведя дело к ничейному исходу – 2:2. От поражения сливочных спас Лукас.

Тем не менее, по итогам двух матчей в полуфинал турнира вышла «Сельта», которая в первой встрече одержала победу с минимальным преимуществом.

Добавим, что защитник мадридского клуба Данило, который поразил собственные ворота, сделал это во второй раз в сезоне, что является худшим показателем среди игроков чемпионата Испании.

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

Сельта – Реал – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Данило, 44 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 62; 2:1 – Васс, 85; 2:2 – Лукас, 90.

Первый матч – 2:1

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