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    Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из турнира

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» у себя дома упустила победу над «Реалом», пропустив на последних минутах игры и сведя дело к ничейному исходу – 2:2. От поражения сливочных спас Лукас.

    Тем не менее, по итогам двух матчей в полуфинал турнира вышла «Сельта», которая в первой встрече одержала победу с минимальным преимуществом.

    Добавим, что защитник мадридского клуба Данило, который поразил собственные ворота, сделал это во второй раз в сезоне, что является худшим показателем среди игроков чемпионата Испании.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

    Сельта – Реал – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Данило, 44 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 62; 2:1 – Васс, 85; 2:2 – Лукас, 90.

    Первый матч – 2:1

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2017 01:03
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 января 2017, 10:48

      Бывает и такое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 26 января 2017, 09:11

      Уважуха Мужикам из Сельты,унизили геев!!!:-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 января 2017, 08:01

      Казлы пазорные

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 января 2017, 07:41

      наконец-то кто-то другой возьмет кубок))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > BoltCX 26 января 2017, 10:29

      а когда реал в последний раз брал кубок короля? в 2013, можешь не искать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Raxor 26 января 2017, 11:44

      в 2014 как бэ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 26 января 2017, 07:28

      Согласен, слили мудаки кубок, теперь ЛЧ и чемпионат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 26 января 2017, 07:20

      Сельта возьмет Кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 26 января 2017, 07:19

      просто слили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 26 января 2017, 06:55

      Сейчас Рамос обвинит барсу за проигрыш)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      sergey184 26 января 2017, 05:58

      Молодца.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 26 января 2017, 05:58

      Требл - не за горами!

      -1
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