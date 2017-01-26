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  • Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из турнира

Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из турнира

26 января 2017, 01:03
28

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» у себя дома упустила победу над «Реалом», пропустив на последних минутах игры и сведя дело к ничейному исходу – 2:2. От поражения сливочных спас Лукас.

Тем не менее, по итогам двух матчей в полуфинал турнира вышла «Сельта», которая в первой встрече одержала победу с минимальным преимуществом.

Добавим, что защитник мадридского клуба Данило, который поразил собственные ворота, сделал это во второй раз в сезоне, что является худшим показателем среди игроков чемпионата Испании.

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

Сельта – Реал – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Данило, 44 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 62; 2:1 – Васс, 85; 2:2 – Лукас, 90.

Первый матч – 2:1

Календарь Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Сельта Реал
Комментарии (28)
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Dellleone
1485382307
Сельта иногда удевляет.
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zarsm
1485383870
Неудачники
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DIDI 23
1485384100
Забрать у Рона ЗМ. Не достоин!
Ответить
kella
1485399481
Требл - не за горами!
Ответить
sergey184
1485399535
Молодца.
Ответить
Antoshka2015
1485402938
Сейчас Рамос обвинит барсу за проигрыш)
Ответить
dimsok
1485404888
Согласен, слили мудаки кубок, теперь ЛЧ и чемпионат.
Ответить
BoltCX
1485405718
наконец-то кто-то другой возьмет кубок))
Ответить
Nerlinger
1485406868
Казлы пазорные
Ответить
Psih86
1485411088
Уважуха Мужикам из Сельты,унизили геев!!!:-)
Ответить
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