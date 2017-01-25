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    Хохлов: «Риера? Надо смотреть на его индивидуальные возможности, а не на возраст»

    Главный тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о желании испанского полузащитника Альберты Риеры выступать за «Томь». В Европе 34-летний футболист известен по играм за «Ливерпуль».

    «Не могу сказать, для чего самому Риере нужно выступать в «Томи». Видимо, они обсуждали это с руководством и смогли договориться.
    Не стоит заглядывать в паспорт и говорить о возрасте игрока. Сейчас и до 38 в футбол играют. В первую очередь, нужно обращать внимание на его индивидуальные физические возможности. Значит, он все-таки необходим команде, раз его пригласили. Тем более, если у футболиста есть желание работать.

    В первую очередь, «Томи» сейчас нужно разобраться с финансовыми проблемами. Если тренер хочет видеть Риеру в команде, значит, он считает, что Альберт может быть полезен клубу», – заявил Хохлов.

    Последним клубом испанца была словенский «Копер», за который хавбек выступал в сезоне-2015/16.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 17:23
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