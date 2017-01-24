Агент: «Олунга предпочел китайский клуб ЦСКА из-за денег»

Агент Патрик Морк, представляющий интересы экс-нападающего «Юргордена» Майкл Олунги, рассказал, что стало причиной перехода 22-летнего игрока в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Напомним, активный интерес к кенийцу проявлял ЦСКА.

«Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство «Юргордена» надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены армейцами, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – сказал Морк.