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    Агент: «Олунга предпочел китайский клуб ЦСКА из-за денег»

    Агент Патрик Морк, представляющий интересы экс-нападающего «Юргордена» Майкл Олунги, рассказал, что стало причиной перехода 22-летнего игрока в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Напомним, активный интерес к кенийцу проявлял ЦСКА.

    «Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство «Юргордена» надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены армейцами, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – сказал Морк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2017 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 25 января 2017, 06:35

      Может и к лучшему.

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