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    Роналду, Хамес и Данило могут не сыграть в ответной встрече с «Сельтой» в четвертьфинале Кубка Испании

    «Реал» может лишиться троих игроков накануне ответного четвертьфинального поединка Кубка Испании с «Сельтой».

    Напомним, в домашней встрече сливочные потерпели поражение (1:2). В матче в Виго, вероятно, не смогут принять участие нападающий Криштиану Роналду, хавбек Хамес Родригес и защитник Данило. Все они отсутствовали на тренировке команды в понедельник. Пока неизвестно, смогут ли футболисты выйти на поле в среду, 25 января.

    Также не помогут «Реалу» в предстоящей игре травмированные защитники Пепе, Даниэль Карвахаль и Марсело, а также полузащитники Гарет Бэйл и Лука Модрич.

    Источник: Marca

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    24.01.2017 00:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 января 2017, 18:36

      да если это правда!в соц сетях написано рона будет играть а тут?время покажет.

      0
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      Рейтинг: +295

      Unlucky_Ev. 24 января 2017, 07:40

      И Рамос пойдет спасать родину.. Только если воротами не ошибется.

      2
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB > Unlucky_Ev. 24 января 2017, 07:46

      В том матче он и спасал родину. Севилью.

      0
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