Роналду, Хамес и Данило могут не сыграть в ответной встрече с «Сельтой» в четвертьфинале Кубка Испании

«Реал» может лишиться троих игроков накануне ответного четвертьфинального поединка Кубка Испании с «Сельтой».

Напомним, в домашней встрече сливочные потерпели поражение (1:2). В матче в Виго, вероятно, не смогут принять участие нападающий Криштиану Роналду, хавбек Хамес Родригес и защитник Данило. Все они отсутствовали на тренировке команды в понедельник. Пока неизвестно, смогут ли футболисты выйти на поле в среду, 25 января.

Также не помогут «Реалу» в предстоящей игре травмированные защитники Пепе, Даниэль Карвахаль и Марсело, а также полузащитники Гарет Бэйл и Лука Модрич.