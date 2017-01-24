Дзюба может стать одноклубником Витселя

«Тяньцзинь Цюанцзянь» после неудачной попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Николы Калинича обратил свой взор на РФПЛ. Китайский клуб запросил у «Зенита» информацию о форварде Артеме Дзюбе.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Тянцзинь» уже пополнился одним игроком сине-бело-голубых – хавбеком Акселем Витселем.

В текущем чемпионате России Дзюба принял участие в 14-и матчах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи. Ранее 28-летний россиянин в шутку заявил, что переезжает в Поднебесную, так как получил от одного из клубов очень выгодное предложение.