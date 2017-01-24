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    Дзюба может стать одноклубником Витселя

    «Тяньцзинь Цюанцзянь» после неудачной попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Николы Калинича обратил свой взор на РФПЛ. Китайский клуб запросил у «Зенита» информацию о форварде Артеме Дзюбе.

    Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Тянцзинь» уже пополнился одним игроком сине-бело-голубых – хавбеком Акселем Витселем.

    В текущем чемпионате России Дзюба принял участие в 14-и матчах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи. Ранее 28-летний россиянин в шутку заявил, что переезжает в Поднебесную, так как получил от одного из клубов очень выгодное предложение.

    Источник: Corrieredellosport

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    24.01.2017 00:21
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 января 2017, 23:21

      А как же лимит на легионеров?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 января 2017, 18:39

      хм, норм варик для Зенита. Только судя по тому как безрезультатно проходят поиски защитника, напа для Зенита найти будет еще сложнее.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 января 2017, 13:51

      Да хоть куда, лишь бы забрали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 января 2017, 13:43

      дзюбе к халку надо. Именно халк научился находить те грани на туловеще артема, от которых мячики в ворота отлетают

      3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 января 2017, 12:00

      Русские деревья китайцам не нужны мне кажется.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 января 2017, 10:22

      С глаз долой, из сердца вон,
      Не футболист, а фонфарон.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 24 января 2017, 10:21

      Если поедет докажет ,что ему пох.. На игру в футбол, а интересы деньги. К сожалению у нас много таких играков, надо резать им зарплату в раза два.

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > Алексей Гозиас 24 января 2017, 13:45

      я думаю, что от такого количества бабла никто бы не отказался.

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 24 января 2017, 10:19

      Дзюба пора уже перейти в Китай где тебе предложут мешок с деньгами ,переходи пока не поздно

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 24 января 2017, 09:54

      Сколько уже можно солить Дзюбу! Уже никому не интересно)))

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 января 2017, 09:48

      Если свалит, то докажет полностью что ему срать на всё и на Зенит и на сборную, лишь бы бабок побольше

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