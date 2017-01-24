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Дзюба может стать одноклубником Витселя

24 января 2017, 00:21
36

«Тяньцзинь Цюанцзянь» после неудачной попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Николы Калинича обратил свой взор на РФПЛ. Китайский клуб запросил у «Зенита» информацию о форварде Артеме Дзюбе.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Тянцзинь» уже пополнился одним игроком сине-бело-голубых – хавбеком Акселем Витселем.

В текущем чемпионате России Дзюба принял участие в 14-и матчах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи. Ранее 28-летний россиянин в шутку заявил, что переезжает в Поднебесную, так как получил от одного из клубов очень выгодное предложение.

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Дзюба Артем Витсель Аксель
Комментарии (36)
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B.G.
1485207449
Буратино едет в страну чудес!
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СОКОЛ САРАТОВ
1485207793
пока есть возможность надо продать за 30 лямов больше никогда таких деньжищ не получат
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Тraumtanzеr
1485210314
Да эта уедет.Эта шлюха на бабло падкая, продала родной клуб.
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Добрый Бобер
1485224062
Халк, Витсель, теперь Дзюба... А за стадион всё равно будут платить налогоплательщики.
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artem 81
1485225226
Весь Зенит в Китай!!! Новый клуб Зень-Зинь
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zadira56
1485228723
Пусть валит!У нас много деревьев и без него.
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Томь вперёд
1485229464
Ещё с его ухода из Спартака было понятно что главное для него - деньги!
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тётя ASYA
1485234308
зень дзюбянь будет
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alp
1485254636
дзюбе к халку надо. Именно халк научился находить те грани на туловеще артема, от которых мячики в ворота отлетают
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APchelov
1485255091
Да хоть куда, лишь бы забрали
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