Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее да, чем нет»

Смолов: «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее да, чем нет»

23 января 2017, 18:41
19

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался относительно интеллектуальных способностей футболистов.

«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но отвечу так – скорее да, чем нет. Есть, конечно, игроки, которые проводят время за чтением газет, журналов, книжной литературы, любят путешествовать и познавать мир, но таких меньшинство. И речь у них отличается, без слов-паразитов», – рассказал Смолов, слова которого приводит Журнал GQ Russia.

Интересно, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий назвал самыми читающими футболистами Романа Широкова, к настоящему моменту завершившего карьеру, и Александра Кержакова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
афоня72
1485186786
Жаль, поколение читающих просто уходит.
Ответить
Gullit 76
1485187433
Видимо широков так пальцы и гнёт,да красуется,что один в состоянии газету прочитать.
Ответить
filosof sparty
1485187703
Когда Бог раздавал мозги, футболисты были на тренировке
Ответить
Тraumtanzеr
1485187754
Тема Ребров умен например.Видно же.
Ответить
Tostao
1485188885
Вот времена настали! Чтение книг считается признаком ума. Раньше вся страна читала, и никто не считал это чем-то выдающимся. ))
Ответить
Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485190810
как и любые другие спортсмены.Я думаю их понять можно.невозможно быть начитанным образованным чемпионом мира...может из 100 один.
Ответить
Par Mezan
1485193013
Ага, чукча не читатель, чукча - писатель... На хрена им это надо? Бери мяч - и п...дячь! Импортные -тупорылые, но они хоть играть умеют. А наши - в бутсах на газоне, что корова на льду, а интервью по ТВ дают одни те же - кто языком ворочает и рылом вышел. С ув.
Ответить
Cant Stop
1485193355
Особенно некоторые их жены, как у Жиркова
Ответить
m40
1485196713
Вот это Федя выдает перлы. Но в общем, он прав. В качестве примера сразу вспоминается Жирков, да и жена у него под стать ему
Ответить
Protosser
1485202404
«Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее дан, чем сет»
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
1
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
2
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
2
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
5
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
2
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Все новости
Все новости
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
5
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+