Смолов: «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее да, чем нет»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался относительно интеллектуальных способностей футболистов.

«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но отвечу так – скорее да, чем нет. Есть, конечно, игроки, которые проводят время за чтением газет, журналов, книжной литературы, любят путешествовать и познавать мир, но таких меньшинство. И речь у них отличается, без слов-паразитов», – рассказал Смолов, слова которого приводит Журнал GQ Russia.

Интересно, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий назвал самыми читающими футболистами Романа Широкова, к настоящему моменту завершившего карьеру, и Александра Кержакова.