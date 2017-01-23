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    Смолов: «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее да, чем нет»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался относительно интеллектуальных способностей футболистов.

    «Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но отвечу так – скорее да, чем нет. Есть, конечно, игроки, которые проводят время за чтением газет, журналов, книжной литературы, любят путешествовать и познавать мир, но таких меньшинство. И речь у них отличается, без слов-паразитов», – рассказал Смолов, слова которого приводит Журнал GQ Russia.

    Интересно, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий назвал самыми читающими футболистами Романа Широкова, к настоящему моменту завершившего карьеру, и Александра Кержакова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 18:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      Slavok34RU$ 24 января 2017, 00:44

      Все правильно!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 23 января 2017, 23:13

      «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее дан, чем сет»

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 23 января 2017, 22:25

      Они с детства мяч гоняют и мечта подороже продаться,за ум не доплатят,значит и не нужен)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 23 января 2017, 22:16

      Дзюба - топ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 23 января 2017, 21:38

      Вот это Федя выдает перлы. Но в общем, он прав. В качестве примера сразу вспоминается Жирков, да и жена у него под стать ему

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      monopad 23 января 2017, 20:44

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 января 2017, 20:42

      Особенно некоторые их жены, как у Жиркова

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 января 2017, 20:41

      Под самыми читающими Вася наверное имел другое)

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 января 2017, 20:36

      Ага, чукча не читатель, чукча - писатель... На хрена им это надо? Бери мяч - и п...дячь! Импортные -тупорылые, но они хоть играть умеют. А наши - в бутсах на газоне, что корова на льду, а интервью по ТВ дают одни те же - кто языком ворочает и рылом вышел. С ув.

      1
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      Рейтинг: +86

      Luccot 23 января 2017, 20:29

      круто

      1
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