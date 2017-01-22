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    Геркус заявил, что Лоськов может сыграть за «Локомотив» во второй половине сезона РФПЛ

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов может появиться на поле в качестве игрока в официальном матче во второй части сезона РФПЛ. Об этом во время трансляции товарищеского матча между железнодорожниками и софийским «Локомотивом» (1:2) на YouTube заявил президент команды Илья Геркус.

    Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено провести для 42-летнего тренера прощальный матч. Напомним, последняя встреча Лоськова за «Локомотив» датируется 2013 годом. После окончания сезона-2012/13 игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 23:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 23 января 2017, 08:25

      Если прощальный матч, то можно)))

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 января 2017, 08:02

      Прощальный матч..,а я уж подумал,что дела совсем плохи,раз решили Лоськова на поле выпустить!)

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      Рейтинг: -90

      Raider26 > rubinovyi2 23 января 2017, 11:18

      я тоже так подумал )) аж страшно стало

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 января 2017, 02:53

      Было бы просто здорово...

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 января 2017, 02:47

      Конечно нужен прощальный матч, обязательно.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 23 января 2017, 01:34

      Димка это заслужил , давно пора респект и уважение .

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