Геркус заявил, что Лоськов может сыграть за «Локомотив» во второй половине сезона РФПЛ

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов может появиться на поле в качестве игрока в официальном матче во второй части сезона РФПЛ. Об этом во время трансляции товарищеского матча между железнодорожниками и софийским «Локомотивом» (1:2) на YouTube заявил президент команды Илья Геркус.

Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено провести для 42-летнего тренера прощальный матч. Напомним, последняя встреча Лоськова за «Локомотив» датируется 2013 годом. После окончания сезона-2012/13 игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.