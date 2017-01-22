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    Тренер «Краснодара» уверен, что готовность Смолова позволила бы ему заиграть в топ-клубах АПЛ или Бундеслиги

    Тренер «Краснодара» Николае Руссу выразил мнение, что физическая готовность нападающего «быков» Федора Смолова позволила бы ему заиграть в ведущих клубах Англии или Германии. Напомним, ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна форвард за 10 миллионов евро может стать игроком дортмундской «Боруссии».

    «Нынешняя готовность Смолова достаточна даже для топ-клубов АПЛ и Бундеслиги как наиболее динамичных турниров. И резервы у Феди еще есть.

    Люди, которые разбираются в футболе, всегда понимали, что собой представляет Смолов. Или вы думаете, что Капелло его просто так вызывал в сборную? У Феди мощь, фактура, выносливость, скорость, удар с двух ног, понимание игры, техника – это супернабор, которому просто не хватало склейки.

    С одной стороны, в быту не включалась голова, что он сам признает. С другой – не хватало людей, которые приведут его искания к системе. Феде не было смысла бегать вокруг штрафной с мячом, важна была конкретика: отвалиться от защитника, подработать первым, вторым пробить – гол.

    Здесь, как я вижу, заслуга тренерского штаба и работавшего с атакой Игоря Шалимова. Он, как большой футболист, показал Феде, что нужно делать на поле, как использовать качества. Смолов начал забивать, ему это понравилось. Теперь он получает мотивацию заниматься в том числе дополнительно, чего на раннем этапе в «Краснодаре» не было», – сказал Руссу.

    В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 11 матчей, в которых забил 10 голов. Еще пять мячей были забиты нападающим в рамках Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2017 18:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 января 2017, 23:39

      Возможно...но не в "топах"...в командах, занимающих 4-8 строчку по итогам чемпионата очень может быть...на мой взгляд, именно в таких клубах его потенциал и игровые качества могут быть использованы наилучшим образом...к тому же так и опыта наберется, и репутацию себе наработает, и игровую практику получать будет

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 января 2017, 20:14

      ну в ведущих клубах навряд ли, и почему тогда он за сборную так не играл??

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