Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Сбор «Зенита» в ОАЭ очень важен в плане функциональной подготовки команды ко второй части чемпионата»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлением от подошедшего к концу сбора в Дубае. Всего в ОАЭ петербуржцы провели шесть контрольных поединков, добыв три победы и три раза разойдясь миром с соперником.

    «Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды.

    Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников.

    Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков.

    Плюс, все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 23 января 2017, 07:36

      Надо продолжать в том же духе и тогда первое место будет у нас!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 22 января 2017, 18:59

      Конечно важен,ведь первое место очень нужно!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 22 января 2017, 11:26

      16 февраля будем посмотреть что и как...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 21 января 2017, 20:41

      Я же прекрасно знаю, что Мирча не так говорил!. Переводчик - плохой!.
      "..Сбор «Зенитом» второй части плана в ОАЭ очень важен для функциональной подготовки команды » - так он мог сказать. И надежда только на хорошие сборы. Удачи, Зенюки! Хи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 20:20

      как всегда много бла бла бла, а толку как всегда будет мало

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11