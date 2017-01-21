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  • Луческу: «Сбор «Зенита» в ОАЭ очень важен в плане функциональной подготовки команды ко второй части чемпионата»

Луческу: «Сбор «Зенита» в ОАЭ очень важен в плане функциональной подготовки команды ко второй части чемпионата»

21 января 2017, 18:53
5

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлением от подошедшего к концу сбора в Дубае. Всего в ОАЭ петербуржцы провели шесть контрольных поединков, добыв три победы и три раза разойдясь миром с соперником.

«Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды.

Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников.

Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков.

Плюс, все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (5)
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Garrincha58
1485019237
как всегда много бла бла бла, а толку как всегда будет мало
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GoLenaStop
1485020494
Я же прекрасно знаю, что Мирча не так говорил!. Переводчик - плохой!. "..Сбор «Зенитом» второй части плана в ОАЭ очень важен для функциональной подготовки команды » - так он мог сказать. И надежда только на хорошие сборы. Удачи, Зенюки! Хи.
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polt
1485073616
16 февраля будем посмотреть что и как...
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skorikov.sn
1485100781
Конечно важен,ведь первое место очень нужно!!
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Zenit & MU
1485146181
Надо продолжать в том же духе и тогда первое место будет у нас!!!
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