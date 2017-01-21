Луческу: «Сбор «Зенита» в ОАЭ очень важен в плане функциональной подготовки команды ко второй части чемпионата»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлением от подошедшего к концу сбора в Дубае. Всего в ОАЭ петербуржцы провели шесть контрольных поединков, добыв три победы и три раза разойдясь миром с соперником.

«Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды.

Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников.

Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков.

Плюс, все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь», – сказал Луческу.