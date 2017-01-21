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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», Юсупов сделал дубль

    В заключительном для «Зенита» товарищеском матче на сборе в ОАЭ петербургский клуб разгромил китайский «Чанчунь Ятай» – 4:0. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Артур Юсупов, еще по голу на свой счет записали Роберт Мак и Александр Кокорин.

    Всего на сборе в Дубае подопечные Мирчи Луческу провели шесть товарищеских игр, одержав три победы и трижды сыграв вничью. Завтра команда покинет ОАЭ, после чего планирует отправиться в Испанию и Турцию, где продолжит подготовку к возобновлению сезона РФПЛ.

    После первой половины чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Чанчунь Ятай (Китай) – 4:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 17:56

      Славная победа!

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      Рейтинг: +709

      monser08 > Viktor781 21 января 2017, 19:00

      может быть , только Зенит ещё далёк от нормальной формы, а времени меньше месяца осталось, Андерлехт так играть не будет

      2
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > monser08 21 января 2017, 20:54

      Кокорина надо натаскивать думаю он докажет свою состоятельность на поле если опять в сми не попадётся!!!

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