Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», Юсупов сделал дубль

В заключительном для «Зенита» товарищеском матче на сборе в ОАЭ петербургский клуб разгромил китайский «Чанчунь Ятай» – 4:0. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Артур Юсупов, еще по голу на свой счет записали Роберт Мак и Александр Кокорин.

Всего на сборе в Дубае подопечные Мирчи Луческу провели шесть товарищеских игр, одержав три победы и трижды сыграв вничью. Завтра команда покинет ОАЭ, после чего планирует отправиться в Испанию и Турцию, где продолжит подготовку к возобновлению сезона РФПЛ.

После первой половины чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Чанчунь Ятай (Китай) – 4:0