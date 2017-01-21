Петраков заявил, что хочет продолжить работу в «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подчеркнул, что имеет желание и дальше возглавлять сибиряков. Из-за проблем с финансами зелено-белые уже лишились большой группы игроков это зимой.

Напомним, футболисты и сотрудники томского клуба не получают зарплату с начала нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что команда может доиграть чемпионат молодежным составом. После 17-ти туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ.

«У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (прим. – Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь», – сказал Петраков.