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    Петраков заявил, что хочет продолжить работу в «Томи»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подчеркнул, что имеет желание и дальше возглавлять сибиряков. Из-за проблем с финансами зелено-белые уже лишились большой группы игроков это зимой.

    Напомним, футболисты и сотрудники томского клуба не получают зарплату с начала нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что команда может доиграть чемпионат молодежным составом. После 17-ти туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ.

    «У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (прим.Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь», – сказал Петраков.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 12:49
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