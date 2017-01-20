Промес пожелал Депаю удачи в «Лионе»

Промесу тоже удачи!
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес напутствовал своего партнера по сборной Голландии Мемфиса Депая, который сегодня стал игроком «Лиона». Напомним, сумма перехода из «Манчестер Юнайтед» составила 16,5 миллиона евро.
«Удачи тебе в твоем новом приключении во Франции! Желаю всего наилучшего и горжусь тобой!» – оставил комментарий Промес на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что на Депая также претендовал московский «Спартак».
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