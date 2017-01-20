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    Промес пожелал Депаю удачи в «Лионе»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес напутствовал своего партнера по сборной Голландии Мемфиса Депая, который сегодня стал игроком «Лиона». Напомним, сумма перехода из «Манчестер Юнайтед» составила 16,5 миллиона евро.

    «Удачи тебе в твоем новом приключении во Франции! Желаю всего наилучшего и горжусь тобой!» – оставил комментарий Промес на своей странице в Instagram.

    Ранее сообщалось, что на Депая также претендовал московский «Спартак».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.01.2017 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 23:53

      Промесу тоже удачи!

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