Промес пожелал Депаю удачи в «Лионе»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес напутствовал своего партнера по сборной Голландии Мемфиса Депая, который сегодня стал игроком «Лиона». Напомним, сумма перехода из «Манчестер Юнайтед» составила 16,5 миллиона евро.

«Удачи тебе в твоем новом приключении во Франции! Желаю всего наилучшего и горжусь тобой!» – оставил комментарий Промес на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что на Депая также претендовал московский «Спартак».