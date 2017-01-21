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    Примера. Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»

    В матче 19-го тура Примеры «Реал» на своем поле оказался сильнее «Малаги» – 2:1. Дублем в составе победителей отметился защитник Серхио Рамос, который забил два гола по истечении первого тайма.

    Таким образом, «Реал» набрал 40 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. На счету «Малаги» – 21 балл и 13-я строчка.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Реал – Малага – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рамос, 35; 2:0 – Рамос, 43; 2:1 – Хуанпи, 63.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 20:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 января 2017, 22:29

      какой матч уже Рамос вытаскивает для Реала, Бензема меньше голов забил!

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 21:40

      Рамоса спокойно можно ставить в цент атаки

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 21 января 2017, 20:13

      Автору: Падежи русского языка - не не не слышал, Рамос именно Рамос

      0
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