Примера. Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»

В матче 19-го тура Примеры «Реал» на своем поле оказался сильнее «Малаги» – 2:1. Дублем в составе победителей отметился защитник Серхио Рамос, который забил два гола по истечении первого тайма.

Таким образом, «Реал» набрал 40 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. На счету «Малаги» – 21 балл и 13-я строчка.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Реал – Малага – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамос, 35; 2:0 – Рамос, 43; 2:1 – Хуанпи, 63.

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