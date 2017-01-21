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Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
Материалы

Реал - Малага

21.01.2017, Суббота, 18:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 19 тур Реал - Малага
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Малага 1:1 Реал
6 тур
26 сентября, суббота 19:15 Реал 0:0 Малага
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Реал 3:1 Малага
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Малага 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 23:00 Малага 0:1 Реал
9 тур
19 октября, суббота 18:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 23:30 Реал 6:2 Малага
17 тур
22 декабря, суббота 23:00 Малага 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 00:30 Реал 1:1 Малага
9 тур
22 октября, суббота 22:00 Малага 0:4 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, среда 01:00 Малага 0:1 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 01:00 Реал 3:2 Малага
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
3 марта, четверг 23:55 Реал 7:0 Малага
7 тур
16 октября, суббота 23:55 Малага 1:4 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 21:00 Малага 1:1 Реал
19 тур
24 января, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
4 апреля, суббота 23:55 Малага 0:1 Реал
10 тур
8 ноября, суббота 22:00 Реал 4:3 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 22 января 2017, 10:12

    Молодец Рамос!

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    Рейтинг: +33

    ruslankarakol 21 января 2017, 19:34

    хорош рамос

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